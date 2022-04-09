Мер міста Василь Гуляєв закликав жителів не панікувати.

У Чорноморську Одеської області пролунав вибух.

Про це у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.

"Жителі міста Чорноморська, не піддавайтеся паніці. Ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як ми розберемося, я вам дам повну інформацію... нічого страшного на цей момент не сталося. Головне - без паніки", - сказав він.

Він також закликав городян не підходити до вікон і, за можливості, спуститися в бомбосховища.

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