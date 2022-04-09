У Чорноморську Одеської області пролунав вибух.
Про це у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв.
"Жителі міста Чорноморська, не піддавайтеся паніці. Ситуація контрольована. Так, є вибух, але після того, як ми розберемося, я вам дам повну інформацію... нічого страшного на цей момент не сталося. Головне - без паніки", - сказав він.
Він також закликав городян не підходити до вікон і, за можливості, спуститися в бомбосховища.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює й евакуацію мирного населення, й доставку у гарячі точки продуктів та медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.