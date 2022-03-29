ФСБ використовує цю систему для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних листів і текстових повідомлень.

Фінська компанія Nokia відіграла ключову роль у забезпеченні кібершпигунства Росії - вона побудувала систему для прослуховування телефонних розмов та перехоплення електронних листів.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

"Цього місяця Nokia заявила, що припинить продажі в Росії, і засудила вторгнення в Україну. Але фінська компанія не згадала, що залишила після себе: обладнання та програмне забезпечення, які з’єднують найпотужніший урядовий інструмент цифрового спостереження з найбільшою в країні телекомунікаційною мережею", - йдеться у статті.

Цей інструмент називається "Системою оперативно-розшукової діяльності" або СОРД, вона також, швидше за все, використовується в даний момент, оскільки президент РФ Володимир Путін відсікає та замовчує антивоєнні голоси всередині Росії, пише видання. Інструмент використовувався для відстеження прихильників російського опозиціонера Олексія Навального.

Згідно з документами компанії, отриманими The New York Times, понад п'ять років Nokia надавала обладнання та послуги для підключення СОРД до найбільшого російського оператора зв'язку МТС.

"Хоча Nokia не виробляє технологію перехоплення зв’язку, у документах описано, як вона працювала з російськими компаніями, пов’язаними з державою, для планування, оптимізації та усунення несправностей підключення системи до мережі МТС. Головна розвідувальна служба Росії, ФСБ, використовує СОРД для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних листів і текстових повідомлень, а також для відстеження інших інтернет-зв'язків", - йдеться у статті.

Документи, що охоплюють 2008-2017 роки, показують у деталях, що Nokia знала, що вмикає російську систему спостереження. Ця робота була важливою для Nokia для ведення бізнесу в Росії, де вона стала провідним постачальником обладнання та послуг різним клієнтам телекомунікацій, щоб допомогти їхнім мережам функціонувати. Цей бізнес приносив сотні мільйонів доларів щорічного доходу.

Андрій Солдатов, експерт з російської розвідки та цифрового спостереження, який переглянув деякі документи Nokia на запит The Times, сказав, що без участі компанії "неможливо було б створити таку систему".

У Nokia, яка не заперечувала справжність документів, заявили, що дотримуються міжнародних стандартів, використовуваних багатьма постачальниками основного мережевого обладнання, яке використовується для державного стеження.

"Nokia не має можливості контролювати, отримувати доступ або втручатися в будь-які законні можливості перехоплення в мережах, якими володіють і якими керують наші клієнти", - йдеться в повідомленні.

Компанія закликала уряди встановити чіткіші експортні правила щодо того, де можна продавати технології, і заявила, що "беззастережно засуджує" вторгнення Росії в Україну.

МТС не відповіла на запити на коментар.

Раніше хакери групи Anonymous зламали Всеросійську державну телерадіокомпанію.

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