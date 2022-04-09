Для росіян ця залізниця стане стратегічним об’єктом під час наступу на місто, заявили у МО США.

Пентагон підтвердив, що скинута на натовп на вокзалі у Краматорську ракета з комплексу "Точка У" була випущена росіянами.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 8 квітня, цитує Радіо Свобода.

"Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що не вони не несуть відповідальності (за цей ракетний удар – ред.). Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, як тільки надійшло повідомлення про наслідки", – повідомили у Пентагоні.

Пентагон також вважає, що Росія задіє 18-ту мотострілкову дивізію ЗС РФ для наступу на Краматорськ, сформований у 2021 році.

Дивізія складається з трьох мотопіхотних полків, а також бронетанкового полку.

"За нашою оцінкою очікується, що вони будуть застосовані там, де атакували залізничний вокзал. Ми бачимо переміщення підрозділів і застосування сили в цій зоні", – повідомив високопосадовець Пентагону.

"Це головний залізничний вузол східної частини України. І це дуже стратегічне місце. І ми бачили, як вони намагалися перемістити сили до Краматорська, де розташована ця залізнична станція", – додав він.

Вибухи у Краматорську

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу на вокзалі перебували тисячі людей, адже триває евакуація жителів Донеччини до безпечніших областей України.

На даний час відомо про щонайменше 52 убитих і 109 поранених внаслідок ракетного удару.

Раніше повідомлялось про 50 загиблих людей, з них п’ятеро дітей.

12 померли у лікарні, 38 людей загинули одразу на вокзалі.

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