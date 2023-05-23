Мова йде про відновлення лікарень, закладів освіти, ЦНАПів, громадських та культурних центрів.

Кабінет міністрів України розподілив додаткової субвенції для регіонів обсягом 588 мільйонів гривень, про що під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Допомагаємо регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. 588 млн грн буде виділено бюджетам Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської та Харківської областей на реалізацію цього року 26 проектів у межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми", - сказав він.

За словами голови уряду, зазначені 26 проектів спрямовані на відновлення лікарень, закладів освіти, ЦНАПів, громадських та культурних центрів.

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Нагадаємо, що за оцінками Світового банку, Україна потребуватиме не менше 411 мільярдів доларів на відновлення після війни.

З 10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", за якою українці можуть отримати до 200 тисяч гривень на ремонт житла, постраждалого від війни.

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