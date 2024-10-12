Вона розповіла, коли люди відчують зменшення грошей у власних кишенях.

Військовий збір за ставкою 5% із заробітної плати та інших доходів фізичних осіб почне вираховуватися лише після оприлюднення відповідного закону.

Про це сказала нардепка Ніна Южаніна в етері Еспресо. Вона уточнила, що в зв'язку з прийняттям поправок у другому читанні закон набуде чинності після оприлюднення. "Це означає, що норма, яка говорила, якщо люди з 1 жовтня отримували доходи, наприклад аванс, з якого було утримано тільки 1,5 %, то при повній виплаті зарплати мали б доутримати військовий збір. Так от, такого не буде", - констатувала вона.

"Військовий збір із заробітної плати та інших доходів фізичних осіб буде вираховуватися за ставкою 5% лише після оприлюднення цього закону. Тобто після підписання і головою Верховної Ради, і президентом України", - уточнила нардепка.

Відео дня

Южаніна зазначила, щодо фізичних осіб, які є підприємцями, для них військовий збір буде діяти з 1 жовтня, це окрема норма, яка була й у першому читанні, і залишилася у прийнятому законі в цілому.

"Щодо того, коли люди відчують зменшення грошей у власних кишенях, то це залежатиме від того, як швидко блокуючі постанови будуть розглянуті у Раді, а також як швидко підпишуть ці норми спікер парламенту та президент", - підсумувала Южаніна.

Підвищення податків в Україні

17 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про підвищення податків (№11416-д). Документ передбачає збільшення ставки військового збору до 5%, поширення його на ФОПів, а також додатковий податок на надприбутки банків.

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що податки в Україні підвищать "заднім числом" з 1 жовтня, хоча закон буде ухвалено в другому читанні не раніше середини жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: