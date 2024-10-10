За ухвалення закону проголосували 247 народних депутатів.

Верховна Рада прийняла в другому читанні проєкт закону про підвищення податків, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану" (№11416-д) в цілому підтримали 247 народних депутатів.

При цьому, як зазначив Железняк, парламентарі залишили розмір військового збору для військових на рівні 1,5%, ухваливши відповідну правку до законопроєкту.

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Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає:

1. підвищення військового збору та розширення кола його платників на період до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, а саме:

підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;

встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку третьої групи;

встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців-платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на місяць (мінімальна зарплата наразі складає 8 000 грн, отже, військовий збір складе 800 грн).

2. встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%.

3. встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.

4. вдосконалення запропонованої моделі визначення розміру авансових внесків у цілях оподаткування прибутку підприємств, які здійснюють роздрібну торгівлю пальним.

5. зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і суми утриманого з них податку, а також суми нарахованого єдиного внеску.

Підвищення податків в Україні – головні новини

17 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону про підвищення податків (№11416-д), який передбачає, зокрема, збільшення ставки військового збору з 1,5% до 5%, поширення його на ФОП, а також додатковий податок на надприбутки банків. Це буде перше підвищення податків з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

4 жовтня Податковий комітет підтримав до другого читання законопроєкт про історичне збільшення податків №11416-д. За словами народного депутата Ярослава Железняка, частина норм законопроєкту вступить в силу заднім числом, з 1 жовтня.

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