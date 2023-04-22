Вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня з 2011 року.

Спреди на п'ятирічні кредитні дефолтні свопи США розширилися до 51 базисного пункту, що більш ніж удвічі більше, ніж на початку року.

Як повідомляє Reuters, вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня з 2011 року через побоювання ринку, що уряд може досягти своєї боргової межі раніше, ніж очікувалося.

Як йдеться в матеріалі, зростання американських 5-річних кредитних дефолтних свопів до максимуму з 2011 року викликане побоюванням ринку щодо швидкого досягнення боргової стелі.

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Боргова стеля

Боргова стеля - це сума коштів, яку США можуть "позичити" на виконання діючих державних зобов'язань, наприклад соціальних виплат, зарплат військовим, обслуговування держборгу тощо. Ці кошти не передбачають нових статей витрат, а лише дозволяють уряду виконати зобов'язання, які вже існують.

Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила, що США, ймовірно, досягнуть встановленого ліміту боргу в 31,4 трлн доларів 19 січня, що змусить вжити Міністерство надзвичайні заходи з управління грошовими коштами, які можуть запобігти дефолту до початку червня.

Війна в Україні та економіка США

У липні 2022 року JPMorgan заявив про те, що економіка США за крок від рецесії.

У вересні 2022 року фондові індекси США впали до дворічного мінімуму.

У березні 2023 року виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Дімон заявив про те, що війна в Україні стала головною поблемой для економіки США. Повідомлялося, що США все ще сподіваються на відносно м'яку рецесію.

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