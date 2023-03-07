США все ще сподіваються на відносно м'яку рецесію.

Російське вторгнення в Україну стало однією з основних проблем для економіки США.

Таку заяву зробив виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Дімон, зазначивши при цьому, що ще однією проблемою для США стали стосунки з Китаєм, повідомляє Bloomberg.

"Найбільше мене турбує Україна. Нафта, газ, лідерство у світі та наші відносини з Китаєм - це набагато серйозніше, ніж економічні коливання, з якими нам всім доводиться мати справу щодня", - зазначив виконавчий директор JPMorgan.

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Він також зазначив, що США все ще сподіваються на відносно м'яку рецесію.

"У нас все ще може бути "м'яка посадка". Можлива м'яка рецесія, можлива більш жорстка рецесія. Я думаю, що є хороші шанси, що інфляція знизиться, але недостатньо до четвертого кварталу", - зазначив Дімон.

Війна в Україні та економіка США

У липні 2022 року JPMorgan заявив про те, що економіка США за крок від рецесії.

У вересні 2022 року фондові індекси США впали до дворічного мінімуму.

2 жовтня 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готові щомісяця виділяти Україні $1,5 мільярда до кінця війни.

Станом на 11 жовтня S&P прогнозував, що найбільша економіка світу почне сповільнюватися та падати. Аналітики очікували, що економіка США увійде в рецесію в останньому кварталі року. Дослідницька група знизила прогноз реального валового внутрішнього продукту на 2023 рік до мінус 0,5% в порівнянні зі зростанням на 0,9% раніше.

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