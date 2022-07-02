Погіршення прогнозу економісти пов'язують з ослабленням споживчого попиту.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну економісти американського банку JPMorgan Chase & Co. погіршили прогноз по економіці США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Погіршення прогнозу економісти пов'язують з ослабленням споживчого попиту.

У другому півріччі JPMorgan очікує на зростання ВВП на рівні 1% в річному вираженні проти 2,5% в минулому прогнозі.

"Прогноз знаходиться в небезпечній близькості до рецесії. Але ми все ж чекаємо, що економіка зросте на тлі очікувань збереження робочих місць навіть у період зниження продуктового попиту", — сказав головний економіст JPMorgan в США Майкл Феролі.

Зростання ВВП може прискоритися до 1,5% в річному вираженні в останньому кварталі, оскільки інфляція може сповільнитися, а обсяги виробництва автомобілів можуть збільшитися.

МВФ прогнозує, що темпи зростання ВВП США знизяться з 2,9% у 2022 році до 1,7% у 2023-му і 0,8% у 2024 році. Економісти не виключають, що у США звужуються можливості, щоб уникнути рецесії.

Війна в Україні та прогноз рецесії:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У квітні 2022 року Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на 2022 рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

17 травня найбагатша людина планети Ілон Маск заявив про те, що в економіці США вже почалася рецесія.

26 травня 2022 року президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

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