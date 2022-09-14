Промисловий індекс Dow Jones впав на 1276,37 пункта.

Всі три основних фондових індекси США різко знизилися, зафіксувавши найбільше одноденне падіння з червня 2020 під час пандемії COVID-19.

Про це пише Reuters.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 1276,37 пункту, або 3,94%, до 31104,97, S&P 500 втратив 177,72 пункту, або 4,32%, знизившись до 3932,69.

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Nasdaq Composite впав на 632,84 пункту, або 5,16%, до 11633,57. 11 основних секторів індексу S&P 500 завершили сесію глибоко в мінусі. Комунікаційні послуги, споживчі та технічні акції впали більш ніж на 5%, в той час, як технологічний сектор напівпровідників впав на 6,2%.

Фінансові ринки очікують підвищення процентної ставки як мінімум на 75 базисних пунктів на засіданні ФРС наступного тижня.

За словами аналітиків, зберігаються побоювання, що тривалий період посилення політики з боку ФРС може перекинути економіку на грань рецесії.

Війна в Україні та прогноз рецесії:

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У квітні 2022 року Світовий банк скоротив свій прогноз глобального економічного зростання на 2022 рік майже на цілий процентний пункт до 3,2% з 4,1% через наслідки вторгнення Росії в Україну.

17 травня найбагатша людина планети Ілон Маск заявив про те, що в економіці США вже почалася рецесія.

26 травня 2022 року президент Світового банку Девід Малпасс заявив про те, що війна в Україні може спровокувати глобальну рецесію.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну економісти американського банку JPMorgan Chase & Co. погіршили прогноз по економіці США.

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