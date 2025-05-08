1 травня було підписано угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

На сьогодні Україна і США мають чіткий механізм розподілу прибутків з новоствореного Інвестиційного фонду відбудови. Про це перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Свириденко, на момент підписання угоди США та Україна будуть мати однакові частки у Фонді – 50/50. Однак далі можна буде зробити додаткові внески, розмір яких позначиться на виплаті доходів.

"‎Що стосується розподілу прибутків: уявімо, що за 10 років фонд генерує прибуток $2 млрд. Припустимо, що за цей час США надали додатково мільярд доларів допомоги, яка була вкладена у фонд. У такому разі, перш за все, з прибутку повертається ця додаткова сума, яка була внесена – тобто мільярд повертається США"‎, – деталізувала міністр.

Відео дня

Вона додала, що залишок прибутку (у наведеному прикладі він складає ще $1 млрд) буде розподілятися між сторонами порівну, тобто 50/50.

Інвестиційний фонд відбудови: що відомо

Угоду про Інвестиційний фонд відбудови США-Україна було підписано 1 травня. Документ передбачає створення спецфонду, направленого на відбудову нашої країни, який буде залучати глобальні інвестиції.

Сторони домовилися, що Україна залишить за собою повний контроль за надрами. Таким чином, саме Київ визначатиме, де і що будуть видобувати.

За словами фінансового аналітика та фахівця з інвестиційних ринків Андрія Шевчишина, підписаний варіант угоди про корисні копалини кращий, ніж попередні версії.

Вас також можуть зацікавити новини: