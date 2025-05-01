Україна і США спільно зароблятимуть на українських ресурсах.

Прибуток інвестиційного фонду, створення якого передбачено ресурсною угодою між США та Україною, буде розподілятися не раніше, ніж через 10 років. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра економіки Тарас Качка.

"Передбачається, що прибуток буде розподілятися не раніше, ніж через 10 років, тому що очевидно, що перші 10 років це буде більше паперова, ознайомча робота, здійснення інвестицій, накопичення внесків тощо", - сказав він.

За словами Качки, багато деталей надалі будуть вирішуватися не на рівні урядів, а на рівні суб'єктів, що створюють фонд: з боку США це американська корпорація з розвитку DFC, з нашого боку – Агенція з розвитку приватно-публічного партнерства (інституція, яка заохочує інвестиції в Україну).

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"Я би хотів чітко зазначити, що фонд зароблятиме від інвестицій в Україну, тобто всі кошти, які Україна внесе в цей фонд, будуть інвестуватися в Україну спочатку. Пізніше цей дохід від інвестицій буде розподілено між партнерами. Таким чином, це дуже гарна збалансована формула, в якій США заробляють, оскільки допомагають нам, через інвестиції в Україну, від яких теж багатіє українська економіка", - зазначив заступник міністра.

Тарас Качка додав, що у тексті угоди досить чітко розписано, що Україна зберігає всі свої конституційні прерогативи щодо використання і розпорядження корисними копалинами.

"Ми бачимо, що США, попри всі дискусії, що точаться в світі, є важливим і надійним партнером України", - сказав він.

Угода про копалини – останні новини

1 травня перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна. Документ передбачає, що Київ і Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Видання The Times пише, що укладення угоди про корисні копалини додало Україні вкрай необхідної впевненості в довгостроковій підтримці США. Це також може ускладнити президенту США Дональду Трампу примус України до мирної угоди з Росією на невигідних для неї умовах.

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