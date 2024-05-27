Ярослав Железняк заявив, що іншого шляху немає.

Державному бюджету України загрожує серйозний дефіцит. Уряд розглядає підвищення податків, як можливість покрити дефіцит бюджету.

Перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк зазначив, що параметри підвищення військового збору та ПДВ будуть відомі після червня.

"Остаточні параметри будуть відомі після червня. Те, що не вистачатиме грошей, я говорив із вересня минулого року, коли побачив бюджет", - розповів нардеп в інтерв'ю виданню NV.

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Водночас він зазначив, що очікуваний розрив бюджету був на рівні 400 мільярдів гривень, але через збільшення видатків на мобілізацію, зброю, а також через інфляцію, ця цифра може сягнути 720 мільярдів.

За словами народного обранця, активна робота над цим питанням може початися в липні.

"Навіть якщо податки буде ухвалено в серпні, у що я не вірю, у нас залишиться лише чотири місяці, щоб закрити бюджетну дірку", - підкреслив Железняк.

При цьому він нагадав, що дефіцит мав покриватися за рахунок ефективності адміністрування - ліквідації нелегального ринку тютюну, алкоголю, палива, ігрового бізнесу та інше.

"Якби закрити дірки, можна було б знайти більшу частину цих грошей. Або за рахунок підвищення податків. Більше варіантів немає", - вказав нардеп.

Також він пояснив, що друкувати гроші не варіант, адже це є порушення домовленостей з МВФ і це "спіраль смерті".

Підвищення податків в Україні - головні новини

УНІАН дізнався, що через нестачу коштів на потреби оборони в уряді обговорюють можливе підвищення податків - військового збору та ПДВ.

Джерело в парламенті розповіло, що військовий збір можуть підняти з 1,5% до 5% і його платитимуть навіть ФОПи, але конкретики поки що немає.

Зі свого боку народний депутат від "Слуги народу", член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що український уряд готує підвищення акцизів на тютюн, алкоголь і паливо.

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