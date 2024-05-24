Василевська-Смаглюк зазначила, уряду до кінця року на фінансування армії потрібно знайти близько 300 мильярдів гривень.

Український уряд готує підвищення акцизів на тютюн, алкоголь та паливо. Про це сказала народна депутатка від "Слуги народу", членкиня комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

"Я знаю, що текст готується. Що в ньому буде приблизно орієнтуюся, але фінального рішення немає", - заявила вона в ефірі каналу КИЇВ24.

Василевська-Смаглюк зазначила, уряду до кінця року на фінансування армії потрібно знайти близько 300 мильярдів гривень.

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"Це на зарплати військовим та на виконання контрактів з оснащення. Уряд розглядає декілька варіантів того, де взяти ці гроші. Перший пріорітет - це підняття акцизів на тютюн, алкоголь та паливо", - зазначила депутат.

За її словами, підвищувати акцизи потрібно "не лише з погляду уряду, а й з погляду наших міжнародних партнерів".

"На всіх зусрічах з ними звучить, що потрібно піднімати розмір підакцизного податку. Також ФОПи не платять війський збір і уряд розглядає можливість введення військового збору для них", - додала вона.

Підвищення податків в Україні - деталі

Раніше УНІАН із власних джерел дізнався, що через нестачу внутрішніх фінансових ресурсів на потреби оборони в уряді обговорюють можливе підвищення податкових ставок, зокрема, військового збору та ПДВ.

Джерело УНІАН в парламенті розповіло, про яке саме підвищення розміру податку на додану вартість та військового збору може йтися. На запитання, чи дійсно Міністерство фінансів працює над законопроектом про підвищення розміру ПДВ та військового збору, і про які відсотки може йтися, співрозмовник УНІАН зауважив, що це дійсно так.

"Я думаю, що ближче - це 5%, ніж 1,5%. Це військовий збір. І так, це буде розповсюджуватися, радше за все, на ФОП. І там інші, окрім ПДВ, заходи. Який буде фінальний текст, ми побачимо після червня, після перегляду програми МВФ", - сказало джерело.

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