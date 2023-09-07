Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не планується внесення змін у Податковий кодекс.

У державному бюджеті на 2024 рік не передбачено підвищення податків, а податкова система має бути стабільною.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко. "Ми не збираємося вносити зміни окремі у Податковий кодекс. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни", - сказав він.

Очільник Мінфіну розповів, що видатки сектору безпеки та оборони наступного року будуть не меншими за цьогорічні, і вони мають покриватися власними силами. Решта видатків забезпечується за рахунок фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Відео дня

"Податків ми збираємо в річному вимірі 1,3 трлн грн, видатки сектору безпеки та оборони - понад 1,6 трлн грн. Ми маємо прийняти той факт, що бюджет на 2024 рік буде з не меншими цифрами на сектор безпеки та оборони", - зазначив Марченко.

Також він повідомив про плани уряду перенаправити "військовий" податок на доходи фізосіб (ПДФО), який наразі спрямовується до місцевих бюджетів, на сектор безпеки та оборони.

"Є досить така тривала дискусія щодо цього питання, я сподіваюся, що ми вийдемо на конструктивне рішення", - додав міністр.

Війна в Україні та бюджет

За словами екс-міністра оборони Олексія Резнікова, день війни з Росією коштує Україні 100 млн доларів, і найбільшим споживачем цих коштів є українська армія.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна витрачає близько 2 трильйонів гривень на рік на підтримку Збройних Сил та війну, і це більше, ніж дохідна частина бюджету у мирний час (1,3 трлн гривень).

За 7 місяців 2023 року загальна сума видатків державного бюджету України склала 1 трлн 640 млрд грн. Майже половина з цієї суми була спрямована на потреби військових.

На соціальне забезпечення (пенсії, грошові допомоги та стипендії) з державного бюджету за 7 місяців 2023 року направили 304,6 млрд гривень. Місцеві бюджети отримали 92 млрд грн, а ще 128 мільярдів витратили на обслуговування держборгу.

Кабмін у проекті державного бюджету України на 2024 рік закладе двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати.

Вас також можуть зацікавити новини: