Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,98 грн, євро - 44,44 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 3 червня, залишився на рівні попереднього показника – 41,10 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні також залишився незмінним і складає 44,75 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,50 грн, євро – за курсом 43,75 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні залишився на рівні попереднього показника та становить 40,98 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним і складає 44,44 грн.

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Курс долара в Україні - думки експертів

28 травня фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нинішнє падіння національної валюти повністю контролюється Національним банком України. Він пояснив, що на позицію НБУ щодо курсу гривні могли вплинути рекомендації міжнародних партнерів.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН спрогнозував, що впродовж 3-9 червня на валютному ринку діятимуть інерційні процеси. Найімовірніше, загальні показники ринку будуть на рівні кінця травня.

Очікується, що валютні коридори на міжбанку та готівковому ринку будуть майже тотожними: міжбанк – 40 – 41 гривня за долар, та готівковий ринок – 40 – 41 гривня.

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