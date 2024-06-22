Зазначається, що від американських обмежень постраждали навіть операції з юанем.

Клієнти Московської біржі не зможуть повернути валюту з рахунків у Національному кліринговому центрі, який відповідає за реєстрацію угод. Кошти, які були передані у валюті, повертатимуть у рублях.

Видання The Moscow Times пише, що йдеться про валютне забезпечення, яке брокери зберігали на рахунках у кліринговому центрі.

Повернення коштів має відбутися до 28 червня в рублях за так званим "центральним курсом" НКЦ на 13 червня, а це 89,22 рубля за долар і 95,7974 рубля за євро. Заблокованими виявилися приблизно 5% валютних коштів.

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Крім того, повідомлялося про проблеми з виведенням китайських юанів. Причина полягала в санкціях проти біржі та НКЦ. Водночас у Мосбіржі запевнили, що операції з юанями "проходять у штатному режимі" і без затримок зі списання та зарахування коштів.

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12 червня Московська біржа потрапила в "чорні списки" Мінфіну США зі своїми ключовими розрахунковими струтурами - НКЦ і Національним розрахунковим депозитарієм. Наступного дня на біржі зупинилися торги доларом США, євро і гонгонгським доларом, а Центробанк почав встановлювати офіційні курси за угодами позабіржового ринку.

Де-факто єдиною іноземною валютою, доступною для торгів, залишився китайський юань. Але юаневі торги незабаром можуть бути зупинені, адже китайські банки, що забезпечують ці угоди, ймовірно, будуть поступово згортати операції з біржею через загрозу вторинних санкцій США.

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