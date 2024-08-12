Російська валюта торгується на найнижчому рівені з кінця травня.

Російський рубль торгується на рівні 90,30 за долар США. Це найнижчий рівень з кінця травня. Згідно з даними LSEG, у день рубль ослаб на 1,9%, втративши 6% з початку найбільшого вторгнення України на територію Росії, пише The Telegraph.

Минулий тиждень рубль також завершив сильним ослабленням позицій щодо провідних світових валют. У п'ятницю, 9 серпня, на позабіржовому ринку курс американської валюти становив 86,90 руб./$, що майже 1,3 руб. вище від значень кінця попереднього тижня. Ослаблення рубля пов'язані з зменшенням пропозиції валюти експортерами, за одночасного зростання попиту неї з боку імпортерів.

Фінансові новини з РФ

Біля $2,3 млрд у доларах та євро потрапили до Росії з березня 2022 року, коли США та ЄС заборонили експорт своїх банкнот. РФ вдалося обійти санкції, які блокують імпорт готівки. Гроші транспортували до Росії з країн, включаючи ОАЕ та Туреччину, які не ввели обмежень на торгівлю з РФ.

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Клієнти Московської біржі не зможуть повернути валюту з рахунків у Національному кліринговому центрі, який відповідає за реєстрацію угод. Кошти, які були передані у валюті, повертатимуть у рублях.

Переполох на Курщині

Розпочавши вторгнення в Курську область, ЗСУ наступали в районі міста Суджа вздовж автодороги 38К-004, а також з півдня і півночі. Однак тепер українських військових помітили за 22 км на південний схід, біля села Гір'ї. Там пролягає шлях із Суджі на слободу Біла - центр Білівського району.

Раніше УНІАН писав, що раптова атака українських військ на Курську область шокувала правителя РФ Володимира Путіна і військове керівництво країни-агресора.

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