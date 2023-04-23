Японія зобов'язалася виділити на підтримку нашої країни 5,5 мільярда доларів.

Японія направила 471 мільйон доларів до цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

Як повідомляє прес-служба Світового банку, цей внесок є частиною зобов'язань у розмірі 5,5 мільярда доларів США. Їх Японія взяла на себе в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури України і підтримати український народ.

Зазначається, що з цієї суми 5 мільярдів доларів – це кредитне покриття, яке підтримає позики Світового банку для України в наступному році.

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"Японія продовжує підтримувати Україну і український народ. Ми тісно співпрацюємо зі Світовим банком у наданні підтримки Україні. Ми вдячні Групі Світового банку за зусилля щодо спрямування та забезпечення цільового використання донорських коштів та розширення бази донорів. Ми очікуємо, що наші внески будуть ефективно використані для задоволення найбільш нагальних потреб України з ремонту критично важливої інфраструктури", – заявив заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань Кентаро Огата.

Фінансова підтримка України: останні новини

Нідерланди через Світовий банк виділили Україні 100 млн євро на підтримку аграріїв. Крім того, частина грошей піде на закупівлю генераторів, щоб допомогти українцям пережити наступну зиму.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про готовність Франції надати нашій країні 2 млрд євро фінансової підтримки в рамках довгострокової програми.

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