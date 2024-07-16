План допомоги базується на прибутках від заморожених російських активів.

Європейська комісія "дуже скоро" планує зробити пропозицію щодо пакету кредитів для підтримки України на суму 50 мільярдів доларів, щоб встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу. Про це повідомив комісар з питань економіки Паоло Джентілоні, пише Bloomberg.

За його словами, план допомоги, оснований на прибутках від заморожених російських активів, буде також обговорюватися главами фінансових і центральних банків країн "Великої сімки" в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

"Початок цього процесу є дуже нагальним. Саме тому, а також через зустріч G-7 наступного тижня, Єврокомісія інтенсивно працює над тим, щоб пропозиція була на столі якнайшвидше, тобто дуже скоро", – заявив Джентілоні перед зустріччю міністрів фінансів ЄС в Брюсселі.

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Зазначається, що ЄС шукає шляхи, як обійти опозицію щодо підтримки України з боку Угорщини. Будапешт став на шляху мільярдів євро терміново необхідної військової допомоги Києву. Комісія, виконавчий орган ЄС, працює над механізмом, який гарантуватиме виділення коштів за рахунок вільного залишку в європейському бюджеті, але це можливо лише до кінця року.

"Безперервність підтримки України є однією з найважливіших особливостей цього нового пакету кредитів, оскільки ми хочемо дати чіткий сигнал, що країни "Великої сімки" та інші країни світу продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – додав Джентілоні.

Допомога ЄС для України

Раніше УНІАН писав, що країни "Великої сімки" погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів. Кошти передаватимуть із доходів від заморожених російських активів.

Раніше УНІАН писав, що між урядами США та європейських країн виникла серйозна розбіжність щодо плану надання величезного кредиту Україні у 50 мільярдів доларів.

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