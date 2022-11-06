Це значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік.

В Європейському Союзі мають намір запропонувати Україні допомогу у розмірі до 18 млрд євро.

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Основна увага розмови була зосереджена на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці. Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, що на загальну суму становить до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", - сказано в повідомленні Єврокомісії.

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Також зазначається, що йдеться про підтримку у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат. Також зазначається, що фінансовий пакет ЄС має супроводжуватися подібною підтримкою інших великих донорів.

В повідомленні сказано, що лідери говорили про важливість забезпечення експорту української сільськогосподарської продукції.

Також обговорили плани щодо розширення пропускної спроможності доріг між Україною та ЄС, які з початку війни використовувалися для транспортування українського сільськогосподарського та несільськогосподарського експорту.

Крім того, лідери обговорили посилення санкцій, а також негативну роль підтримки Іраном агресії Росії та способи відповіді.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби президента України, Зеленський говорив з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про макрофінансову допомогу Україні та про посилення санкцій щодо Ірану за підтримку Росії у війні проти України. Крім того, мова йшла про важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу.

Фінансова допомога для України від партнерів

Третього жовтня ЄС ухвалив меморандум про надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 5 млрд євро.

20 вересня Рада ЄС затвердила виділення 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Цю суму Україна отримає як довгострокові позики на пільгових умовах.

5 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про підписання угоди з ЄС про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро, які підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів.