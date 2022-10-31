Як заявив голова чеського уряду, прагнення України щодо втілення важливих реформ не є декларацією.

Прем'єр-міністр Чеської Республіки Петер Фіала заявляє, що Україна досягла великого поступу у наближенні вступу до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фіала сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми будемо й надалі підтримувати Україну, тому що ми бачимо, що на сході України дії Росії стають більш агресивними, і політика РФ стає більш агресивною. Вона проявляється у тому числі і в нападах на енергетичну інфраструктуру, які ми спостерігаємо і сьогодні", - заявив Фіала.

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Він зазначив, що в Україні страждає цивільне населення.

"Саме тому дуже важливо, аби Україна отримувала безпосередню допомогу: військову, гуманітарну, економічну. Щоб вона отримувала міжнародні гарантії та запевнення. Щоб Україна мала ясну перспективу вступу до Західних структур: до НАТО і Європейського Союзу", - заявив Фіала.

Він сказав, що Україна може покладатися на Чехію у цих питаннях як на партнера.

За його словами, Чехія буде вітати усі кроки України у напрямку наближення членства у Європейському Союзі.

"Я особисто заслухав презентацію щодо кроків, які Україна вже зробила у напрямку до вступу в ЄС, і це запевнило мене, що Україна досягла великого прогресу у цих питаннях", - наголосив Фіала.

Чеський прем'єр додав, що прагнення України втілювати необхідні реформи не є декларативним.

"Ми бачимо конкретні кроки. Тож, я переконаний, що ми мусимо підтримувати її у цьому і позитивно реагувати на ці зрушення", - заявив Фіала.

Також він сказав, що Чехія підтримує програму гуманітарної та реабілітаційної відбудови України на 2023-2025 роки, що "дасть змогу підтримувати Україну у наближенні до стандартів Європейського Союзу".

Своєю чергою, Зеленський висловив сподівання, що під час чеського головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня, з'явиться оцінка Європейської комісії щодо виконання Україною семи рекомендацій для вступу в Європейський Союз, а також з'явиться ясність щодо початку переговорів про вступ України в ЄС.

Вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Водночас Єврокомісія представила рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити. Зокрема, серед цих рекомендацій - пришвидшення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини тощо.

21 серпня глава Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

25 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконає сім рекомендацій для вступу до Європейського Союзу до кінця 2022 року.

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