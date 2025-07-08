Якщо країни-члени ЄС погодяться на створення такого фонду в рамках бюджетних переговорів, його фінансування почнеться у 2028 році.

Європейський Союз розглядає можливість створення фонду у розмірі 100 мільярдів євро для підтримки України. Про це з посиланням на обізнані джерела пише Bloomberg.

Видання зазначає, що ця сума може стати частиною пропозиції ЄС щодо наступного семирічного бюджету. Проєкт має бути представлений вже цього місяця. Якщо країни-члени ЄС погодяться на створення такого фонду в рамках бюджетних переговорів, його фінансування почнеться у 2028 році, "щоб підтримувати стабільну фінансову допомогу постраждалій від війни країні", стверджують джерела журналістів.

Автори додають, що цей крок ще більше "перекладе тягар підтримки України на Європу, а не на США". Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Європейський Союз надав на допомогу нашій державі майже 160 мільярдів євро на підтримку України. Ця сума включає, зокрема й фонд у розмірі 50 мільярдів євро, який надає гранти та позики до 2027 року.

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Крім того, ЄС та "Велика сімка" створили для України кредитний інструмент на суму 50 мільярдів доларів. Для його забезпечення використовуються кошти, отримані від іммобілізованих активів російського центрального банку.

"Новий механізм фінансування буде наслідувати існуючу модель, в якій Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, надає допомогу Україні у вигляді грантів і дешевих кредитів. Більшість виплат були пов'язані з реформами, які український уряд повинен здійснити, щоб стати членом ЄС. Ця ідея розглядається разом з іншими варіантами і буде обговорюватися до того, як будуть оприлюднені деталі наступної Багаторічної фінансової програми. Це має відбутися 16 липня, хоча деякі елементи можуть з'явитися і пізніше", – розповіли журналістам джерела.

Представник Єврокомісії відмовився коментувати деталі до їх оприлюднення.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив журналістам, що зараз ведеться робота "над різними варіантами", щоб забезпечити фінансування на наступний рік. За його словами, блок "готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно".

Комісар також розповів, що Єврокомісія розгляне варіанти збільшення допомоги "через бюджет ЄС, а також через можливості використання надходжень від російських суверенних активів" після того, як Міжнародний валютний фонд дасть оцінку щодо потенційного дефіциту фінансування України.

Фінансування для України

FT у своєму матеріалі повідомило, що Європейський Союз терміново шукає 19 млрд євро для України. Зазначалося, що це кошти на покриття дефіциту бюджету України у 2026 році.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Швейцарія виділяє понад 6 млрд доларів Україні. За його словами, ці кошти підуть на відбудову нашої країни.

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