Президент України відзначив миротворчі зусилля Швейцарії.

Швейцарія ухвалила рішення виділити 5 млрд франків (близько 6,2 млрд доларів) на відбудову України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі із президенткою Національної Ради Швейцарії Маєю Рінікер.

"Обговорили міжнародну ситуацію, роботу з партнерами, швейцарську підтримку й допомогу. Дякую за рішення виділити 5 млрд франків на відбудову нашої країни. Маємо багато перспективних проєктів у гуманітарній сфері, які за допомогою цих коштів можемо спільно реалізувати", - наголосив він.

За його словами, під час розмови йшлося про викрадених Росією дітей в Україні. При цьому він висловив сподівання, що Швейцарія приєднається до роботи з партнерами задля повернення всіх дітей в Україну.

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Президент України відзначив миротворчі зусилля Швейцарії та її послідовну підтримку громадян нашої країни.

Зеленський подякував пані Рінікер, що цей візит був не лише до Києва, а й в інші регіони нашої країни.

"Це справді важливо", - підкреслив він.

Президентка Національної Ради Швейцарії підкреслила, що її країна рішуче засуджує війну Росії проти України і виступає за досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України.

Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій ЄС проти РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Швейцарія приєдналася до 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

На сайті уряду країни зазначалося, що під санкції потрапили 17 фізичних та 58 юридичних осіб. Їхні активи заморозять, а в'їзд до Швейцарії і транзитний проїзд через неї буде заборонено.

В уряді Швейцарії поділилися, що серед підсанкційних осіб є ті, хто мають стосунок до російського військового комплексу. Також під обмеження потрапили 189 суден із третіх країн, більша частина яких є частиною "тіньового флоту" РФ.

Крім цього, у Швейцарії оголосили, що було посилено контроль над експортом для 31 компанії, зокрема з третіх країн.

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