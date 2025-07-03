Братислава отримала від Єврокомісії гарантії щодо поступової відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.

Наступний 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути незабаром ухвалений після того, як ЄС надав Словаччині необхідні запевнення у питанні енергетики. Про це повідомив репортер "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк.

За його словами, Братислава сьогодні отримала від Єврокомісії гарантії щодо поступової відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.

"Це може призвести до ухвалення наступного пакета санкцій (18-го) проти Росії вже незабаром", - написав він.

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При цьому Юзвяк уточнив, що Угорщина - яка завжди гальмує ухвалення рішень на підтримку України на рівні ЄС - наразі не висловлювала відкритих заперечень щодо нового пакета санкцій.

Варто зазначити, що завдяки досягнутому компромісу ЄС тепер може оперативно затвердити новий пакет обмежень проти Росії, спрямованих на посилення економічного тиску.

Санкції ЄС проти Росії

Раніше Угорщина і Словаччина вирішили не підтримувати 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто тоді заявив, що таке рішення було ухвалене у відповідь на плани ЄС поетапно відмовитися від імпорту російських енергоносіїв.

В свою чергу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Єврокомісія не запропонує шлях вирішення ситуації, у якій, за його словами, опиниться його країна, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він прагне, аби Німеччина вплинула на Угорщину з метою схвалення нового пакету санкцій Європейського Союзу.

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