Головний дипломат ЄС має оголосити про таке рішення на зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

У понеділок, 24 червня, очікується, що головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель оголосить про угоду щодо спрямування до 1,4 мільярда євро з прибутку від заморожених російських активів у Фонд допомоги Україні, пише Politico.

Зазначається, що Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки оголосить про таке рішення на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Сам транш було остаточно ухвалено в 21 червня.

За словами журналістів, це перший транш, який, як очікується, буде регулярним потоком готівки. До того ж Угорщина не зможе його блокувати, як це було з виплатами за українську зброю в рамках Європейського фонду миру.

Відео дня

Надприбутки спрямовуватимуться через країни-члени, які працюватимуть як "агенти-виконавці", тобто закуповуватимуть продукцію, яку Україна вказала як пріоритетну. За словами трьох дипломатів, країни, обрані для отримання цього траншу, включають Німеччину, Чехію та Данію. За словами двох дипломатів, очікується, що Італія, Латвія, Румунія та Швеція будуть відповідати за наступний транш навесні 2025 року.

Водночас рішення обійти вето Угорщини розлютило Будапешт, заявили двоє дипломатів. Тепер Угорщина може посилити своє вето на Європейський фонд миру в розмірі 6,6 мільярда євро. Очікується, що це питання буде розглянуто на сьогоднішньому засіданні.

Гроші із заморожених активів ЄС для України

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також заявив, Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року. Це також може розчистити шлях G7 для виплати Києву 50 млрд доларів.

Раніше Міністри фінансів країн Групи семи підтримали ідею надання Україні кредиту, забезпеченого прибутками від заморожених активів Російської Федерації, з метою забезпечення фінансування Києва після 2024 року.

Вас також можуть зацікавити новини: