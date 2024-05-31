Зазначається, що минулого тижня в ЄС ухвалили рішення, що кошти від заморожених активів РФ будуть використані для України.

Прибуток від заморожених російських активів можна буде використати для допомоги Україні. Перший транш Київ від ЄС надійде вже цього літа.

"Ми говоримо про літо. Я не хотів би обіцяти, коли саме гроші надійдуть на рахунок, але рішення буде ухвалено в найближчі кілька тижнів, а виплата буде проведена згодом", - зазначив спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван в інтерв'ю РБК-Україна.

Він нагадав, що минулого тижня в ЄС ухвалили рішення, що кошти від заморожених активів РФ будуть використані для України.

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"Що ще належить вирішити, так це точний механізм, юридичний механізм, за допомогою якого ці гроші будуть переведені, і ми сподіваємося, що рішення буде ухвалено в найближчі кілька тижнів. Важливим є те, що ми з боку ЄС знерухомили ці гроші, і так чи інакше вони будуть використані для України. Тож у короткостроковій перспективі, ймовірно, буде транш для військових закупівель", - пояснив спецпредставник ЄС.

При цьому він зазначив, що, якщо G7 вирішить, що ці активи краще використовувати для отримання більшої кількості грошей через надання кредиту, то рішення можуть ухвалити пізніше.

"Тому в червні у "Великій сімці" відбудуться подальші обговорення. Це трохи складна дискусія, але цей варіант дій активно розглядається", - повідомив О'Салліван.

Заморожені активи РФ - останні новини

Видання Bloomberg писало, що країни G7 збираються остаточно узгодити передачу Україні доходів від заморожених російських активів. Самі ж активи залишаться неприкосновенними.

При цьому міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що він задоволений тим, як просуваються переговори G7 про фінансування допомоги за рахунок прибутку від російських активів.

28 травня стало відомо, що Бельгія передасть Україні у 2024 році прибуток від заморожених активів РФ. Йдеться про суму в 1,7 мільярда євро.

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