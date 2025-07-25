За умови реалізації всіх реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро.

Черговий транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility буде наданий Україні у меншому обсязі, ніж планувалося. Причина полягає у невиконанні Києвом 3 із 16 реформ, обіцяних Європейському Союзу.

Про це повідомив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, пише "Європейська правда".

За його словами, четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ. У разі виконання всіх індикаторів та за умови реалізації 16 реформ, Україна отримала б 4,5 млрд євро.

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Водночас Київ подав запит на часткову виплату цього траншу ще в червні 2025 року. Посадовець зазначив, що у своєму запиті Україна заявила про виконання 13 із 16 необхідних реформ, тоді як виконання трьох інших наразі триває.

"Комісія оцінила 13 реформ як виконані та пропонує Раді ЄС здійснити виплату Україні в розмірі 3,05 млрд євро як четвертий транш у межах Ukraine Facility для України", – сказав Мерсьє.

За його інформацією, з трьох невиконаних реформ "одна стосується децентралізації, інша – закону про реформу АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів, - УНІАН), а третя – відбору суддів до Вищого антикорупційного суду".

Допомога Україні - останні новини

У липні на конференції з питань економічного відновлення України, яка відбулася в Римі, учасники пообіцяли виділити понад 10 мільярдів євро (11,7 мільярда доларів) на допомогу Києву.

26 червня стало відомо, що лідери 26 країн-членів Євросоюзу, окрім угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, на засіданні Європейської Ради зобов’язалися надати 30,6 мільярда євро фінансової допомоги Україні у цьому році. З них 3,5 млрд євро вже було виділено в рамках "Українського фонду" (Ukraine Facility), і 7 млрд в рамках ініціативи ERA від "Великої сімки" ERA (виплачуються за рахунок надприбутків від заморожених російських активів).

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