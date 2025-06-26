В ЄС також готові перейти до наступного етапу, що наближає Україну до членства.

Лідери 26 країн-членів Євросоюзу, окрім угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, на засіданні Європейської Ради висловили повну підтримку Україні та зобов’язалися надати 30,6 мільйрда євро фінансової допомоги Україні у цьому році. Про це йдеться у висновках голів держав і урядів 26країн-членів Євросоюзу, схвалених сьогодні в Брюсселі без погодження з боку Угорщини.

Під час саміту лідерів ЄС відбувся обмін думками з президентом України Володимиром Зеленським, який підключився завдяки відеозв’язку.

"Європейський Союз продовжить забезпечувати Україну регулярною й передбачуваною фінансовою підтримкою у довгостроковій перспективі. У 2025 році Європейський Союз надасть Україні 30,6 млрд євро, з яких 3,5 млрд євро вже було виділено в рамках "Українського фонду" (Ukraine Facility), і 7 млрд в рамках ініціативи ERA від "Великої сімки" ERA (виплачуються за рахунок надприбутків від заморожених російських активів)", - йдеться у висновках.

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В ЄС обіцяють, що у координації з партнерами-однодумцями і союзниками продовжать надавати всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку Україні у відповідності з підходом "мир через силу".

Разом з тим, у документі міститься заклик до країн-членів ЄС нарощувати зусилля з метою задовольнити нагальні військові і оборонні потреби України, особливо у системах протиповітряної оборони, засобах боротьби з дронами і боєприпасах великого калібру.

В ЄС наголошують, що всеосяжна мирна угода має бути підсилена надійними та достовірними гарантіями безпеки для України, щоб стримати російську агресію у майбутньому.

При цьому лідери ЄС рішуче засудили постійні російські бомбардування цивільного населення і цивільної інфраструктури в Україні та закликали РФ до повного, безумовного і негайного припинення вогню.

Крім того, в Європейському Союзі запевнили, що виступають за посилення тиску на Росію, якщо це буде необхідно для завершення війни, у тому числі за допомогою жорсткого пакету санкцій.

"Європейський Союз, спільно з партнерами, налаштований обмежити здатність Росії продовжувати вести агресивну війну. Санкції є невід'ємною частиною політики ЄС для досягненняцієї спільної мети… Європейська Рада закликає до подальших заходів проти російського "тіньового флоту", який використовується Росією для обходу санкцій та створює значні ризики для довкілля та безпеки", - йдеться у висновках.

Також 26 лідерів Євросоюзу заявили про тверду підтримку України на шляху до членства в ЄС. Вони пропонують здійснити наступні кроки у цьому процесі, а саме відкрити переговорні кластери у разі виконання необхідних умов. Лідери ЄС взяли до відома оцінку Єврокомісії, що перший кластер про засадничі принципи готовий до відкриття.

Угорщина виступає проти євроінтеграції України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 червня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважає війну проблемою на шляху прагнення України вступити до Європейського Союзу. Угорський прем’єр не хоче, аби країна у війні, Україна, втягнула Євросоюз у прямий конфлікт з РФ.

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