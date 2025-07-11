Крім того, 10 європейських країн приєдналися до нещодавно запущеної схеми експортних гарантій, яка покликана заохотити більше фірм з ЄС вести торгівлю з Україною.

На конференції з питань економічного відновлення України, яка відбулася в Римі, учасники пообіцяли виділити понад 10 мільярдів євро (11,7 мільярда доларів) на допомогу Києву. Таку заяву зробила премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Як пише Reuters, участь у цій конференції взяли лідери країн та організацій, зокрема президент України Володимир Зеленський. Зазначається, що Мелоні та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц згадали про приклад відновлення своїх країн з руїн Другої світової війни як приклад того, чого потенційно може досягти Україна.

"Я думаю, що ми повинні пишатися результатом, якого ми сьогодні досягли разом – нації, міжнародні організації, фінансові установи, місцева влада, бізнес-сектор і громадянське суспільство. Разом на сьогоднішній конференції ми взяли на себе зобов'язання на загальну суму понад 10 мільярдів євро", – заявила італійська політикиня.

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Крім того, на полях цієї конференції стало відомо, що 10 європейських країн, серед яких Італія, Німеччина, Франція та Іспанія, приєдналися до нещодавно запущеної схеми експортних гарантій. Вона покликана заохотити більше фірм з ЄС вести торгівлю з Україною.

Водночас Європейська Комісія виділила 2,3 млрд євро на підтримку України в рамках іншої програми. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, каже, що ця програма має мобілізувати до 10 млрд євро інвестицій в Україну.

Крім того, чиновниця заявила про створення нового фонду для відновлення України, який має на меті надати ще 500 млн євро до 2026 років. Створено цей акціонерний фонд за підтримки Європейського інвестиційного банку, Франції, Німеччини, Італії та Польщі.

"Ми буквально робимо ставку на майбутнє України", – наголосила фон дер Ляєн.

Допомога Україні: інші новини

Агентство Reuters повідомило з посиланням на неназвані джерела, що президент США Дональд Трамп може уперше використати президентські повноваження (PDA) для постачання озброєння Україні. Загальна вартість пакету зброї може становити приблизно 300 мільйонів доларів.

Крім того, стало відомо, що Нідерланди виділять €300 мільйонів на відновлення України у 2025 і 2026 роках.

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