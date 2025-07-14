Президентка Єврокомісії сподівається розблокувати до 10 мільярдів євро інвестицій у відбудову та відродження бізнесу в Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про фінансові домовленості, яких вдалося досягти з європейськими партнерами під час конференції з відновлення у Римі, що передбачають мільярдні інвестиції в Україну.

За словами очільника уряду, на конференції було оголошено, зокрема, про створення Європейського флагманського фонду відновлення "обсягом 500 мільйонів євро". Установа буде опікуватися підтримкою відновлення та реконструкції України.

Разом з тим, у Міністерстві економіки уточнили, що 500 мільйонів євро планується залучити до Фонду лише у 2026 році. У відомстві очікують, що пріоритетами фонду стануть інвестиції в, зокрема, енергетику та інфраструктуру України.

Відео дня

Крім цього, у Римі було підписано низку угод про надання Україні 1,8 мільярдів євро кредитних гарантій, 580 мільйонів грантових коштів та змішаного фінансування в межах Ukraine Facility.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи підписання угоди, зауважила, що ЄС "прагне розблокувати до 10 мільярдів євро інвестицій для відбудови зруйнованих будинків, повторного відкриття лікарень, відродження бізнесу та безпеки енергетики".

Також в уряді додають, що було досягнуто домовленості зі Швейцарією про спрямування близько 5 мільярдів євро для відновлення в різних секторах економіки, а також кредити у 134 мільйони євро на відновлення транспортної інфраструктури від Європейського інвестиційного банку.

Від цієї ж установи "Укргідроенерго" отримає перший транш кредиту у 200 мільйонів євро на відновлення гідроелектростанцій. Сума траншу становитиме 120 мільйонів євро.

2,3 мільярди доларів кредиту від Великобританії Україна отримає на посилення ППО. Зокрема, кошти спрямують на фінансування закупівлі у Великій Британії оборонних матеріалів та інших товарів і послуг у сфері оборони. Строк погашення кредиту, згідно з повідомленням пресслужби Мінфіну, становитиме 19 років. Пільговий період – 6 років.

Крім цього, 50 мільйонів євро допомоги у вигляді грантів обіцяно українським аграріям.

"З Банком розвитку Ради Європи домовилися про фінансування житлових сертифікатів у межах програми "єВідновлення". Обсяг угоди - 100 млн євро. Крім того, Банк надасть 200 млн євро кредиту для фінансування програми допомоги ВПО", - додав Шмигаль.

Допомога Україні - останні новини

На конференції з питань економічного відновлення України, яка відбулася в Римі, учасники пообіцяли виділити понад 10 мільярдів євро (11,7 мільярда доларів) на допомогу Києву, заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні.

Крім того, стало відомо, що Нідерланди виділять 300 мільйонів євро на відновлення України у 2025 і 2026 роках.

Вас також можуть зацікавити новини: