Віцепрезидент ЄЦБ вважає, що роль долара як резервної валюти в короткостроковій перспективі не буде піддаватися сумніву.

Євро поки не готовий кинути виклик долару як головній світовій резервній валюті. Єврозоні бракує фінансової архітектури та оборонної спроможності, тож позиції долара в найближчій перспективі залишаться непохитними, повідомив віцепрезидент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Луїс де Гіндос в інтерв'ю Reuters.

"На мою думку, роль долара США як резервної валюти в короткостроковій перспективі не буде піддаватися сумніву", - відмітив де Гіндос.

Зазначається, що наприкінці 2024 року на долар припадало близько 58% світових валютних резервів. Хоча це на 10 процентних пунктів менше, ніж десять років тому, частка євро майже не зросла і становить приблизно 20%. Замість цього виграли менші валюти.

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Він також додав, що хоча надмірні державні видатки та нестабільна політика Вашингтона поставили під сумнів статус долара, надійність Федеральної резервної системи США не викликає сумнівів.

За його словами, Європейський центральний банк переконаний, що нещодавно відновлена підтримка долара з боку ФРС залишиться в силі, а золоті резерви, які зберігаються деякими центральними банками блоку у Федеральному резервному банку Нью-Йорка, є настільки надійними, що навіть в умовах поточної політичної нестабільності ідея їхнього переміщення не виникала.

Зазначається, що за останні три місяці євро зріс на 11% щодо долара, сягнувши 12 червня найвищого рівня за майже чотири роки - 1,1632 долара.

Доля євро - останні новини

Президент Європейського центробанку Крістін Лагард заявила у травні, що євро може стати альтернативою долару і принести ЄС величезні вигоди. За її словами, урядам потрібно зміцнити фінансову архітектуру і систему безпеки блоку.

Раніше повідомлялося, що Україна в рамках вступу до Євросоюзу візьме на себе зобов'язання перейти на євро. За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, коли Україна буде в ЄС, то фінансово-економічні зв'язки з країнами єврозони посилюватимуться, а основні показники зовнішнього сектору обліковуватимуться в євро, тож у підсумку доведеться змінити курсоутворювальну валюту з долара на євро.

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