Сергій Ніколайчук зазначив, що якщо говорити про майбутнє України, то воно в ЄС.

Україна в рамках вступу до Європейського Союзу візьме на себе зобов'язання перейти на євро, але це дуже довгий шлях. Історично склалося, що для нашої країни долар мав більшу вагу.

"Якщо ми говоримо про наше майбутнє, то наше майбутнє - це членство в Європейському Союзі. Здобуваючи це членство, ми повинні взяти на себе зобов'язання в більш далекому майбутньому перейти на євро", - заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, коли Україна буде в ЄС, то фінансово-економічні зв'язки з країнами єврозони посилюватимуться, а основні показники зовнішнього сектору обліковуватимуться в євро, тож у підсумку доведеться змінити курсоутворювальну валюту з долара на євро.

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"За великим рахунком це не повинно істотно позначитися на житті простих громадян. Навіть для бізнесу навряд чи наслідки будуть матеріальними", - зазначив заступник голови НБУ.

При цьому він зазначив, що через 10-15 років в Україні тільки оцінюватимуть, чи готовий Київ до переходу на євро і чи потрібно це. За його словами, багато країн ЄС досі вважають за доцільне використовувати національні валюти, хоча теж брали зобов'язання в перспективі перейти на євро.

Перехід України на євро - останні новини

У НБУ повідомили, що євро замінить долар як курсоутворювальну валюту. Зазначається, що має відбутися непомітно для ринку. Рішення пояснили прагненням України вступити до ЄС і отримати доступ до його ринків.

Своєю чергою віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов вважає, що за сприятливих військових та економічних обставин прив'язка гривні до євро може відбутися не раніше 2028 року.

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