Крістін Лагард вважає, що будь-яке підвищення ролі європейської валюти повинно супроводжуватися посиленням військової могутності.

Президент Європейського центробанку Крістін Лагард заявила, що євро може стати альтернативою долару і принести ЄС величезні вигоди. Урядам потрібно зміцнити фінансову архітектуру і систему безпеки блоку.

Видання Reuters пише, що останніми місяцями глобальні інвестори, стурбовані нестабільною економічною політикою США, скорочували свою частку в доларових активах, але багато хто з них віддав перевагу золоту, не бачачи іншої альтернативи.

Глобальна роль євро не змінюється вже кілька десятиліть, оскільки фінансові інститути ЄС незавершені, а уряди не виявляють особливого бажання йти на подальшу інтеграцію.

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"Зміни, що відбуваються, створюють можливість для глобального зростання євро. Валюта не отримає вплив за замовчуванням - його доведеться заслужити", - сказала Лагард.

Роль долара знижується вже багато років, і зараз на нього припадає 58% міжнародних резервів, що є найнижчим показником за останні десятиліття, але все ж таки значно перевищує частку євро, яка становить 20%.

Лагард зазначила, що будь-яке підвищення ролі євро має супроводжуватися посиленням військової могутності, здатної підкріпити партнерські відносини.

"Це пов'язано з тим, що інвестори шукають геополітичні гарантії в іншій формі: вони вкладають кошти в активи регіонів, які є надійними партнерами з безпеки і можуть підкріпити альянси жорсткою силою", - сказала єврочиновниця.

За її словами, Європа також повинна зробити євро кращою валютою для підприємств, що займаються міжнародною торгівлею. Цьому може сприяти укладення нових торговельних угод, розширення транскордонних платежів і угоди про ліквідність з ЄЦБ.

Однак реформування внутрішньої економіки може виявитися більш нагальним завданням, сказала Лагард. Вона вказала, що ринок капіталу єврозони все ще фрагментований, неефективний і не має ліквідних, широкодоступних безпечних активів для інвесторів.

Також вона вважає, що вигоди будуть значними, якщо Європа доб'ється успіху. Приплив інвестицій дасть змогу європейським гравцям брати кредити за нижчими цінами, застрахує блок від коливань валютних курсів і захистить його від міжнародних санкцій.

Курс євро - останні новини

26 травня євро досяг місячного максимуму щодо долара. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від введення 50%-их мит на товари з ЄС з 1 червня.

Долар продовжив падіння відносно широкого спектра інших валют, оскільки відмова Трампа від своєї політики, а також його масштабний законопроєкт про скорочення витрат і податків, що перебуває в стадії розробки, відлякали інвесторів від американських активів.

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