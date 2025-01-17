Він вважає, що перехід на євро не варто сприймати як панацею.

За сприятливих воєнних та економічних обставин прив’язка гривні до євро може статися не раніше 2028 року.

Таку думку у переданому УНІАН коментарі висловив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов. Разом з тим експерт вважає, що це ідеальний сценарій, реалізація якого вимагатиме дотримання щонайменше п'яти основних вимог:

"По-перше, кількість експортно-імпортних операцій в євро має суттєво переважити аналогічні показники в інших валютах, зокрема в доларах США. По-друге, поступ України до ЄС має бути не лише декларативним, а з максимальною інтеграцією всіх державних процесів, економіки, законодавства до норм і принципів європейської спільноти".

По-третє, за словами Мамедова, в Україні має настати мир з чіткими безпековими гарантіями, що унеможливлять у майбутньому будь-які зазіхання країни-агресора на українську державність.

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Крім цього, необхідне залучення потужних саме європейських інвестицій у повоєнне відновлення та розвиток країни. Також Україна має відповідати засадничим демократичним принципам та постулатам ЄС, таким, як свобода слова, прозорість виборів, боротьба з корупцією тощо.

"Перехід на євро не варто сприймати як панацею. І вже точно мова не йде про відмову від гривні. Отже, громадянам не варто нервувати, скуповуючи євро. Це буде цілком природний та економічно зважений процес, про який громадяни дізнаються заздалегідь: на етапі бюджетного планування на майбутній рік", - зазначив Мамедов.

Він додав, що наразі відмови від долара США, як курсоутворювальної валюти, не станеться. Однак Україна декларує стратегічну мету, вектор розвитку, реалізація якого збігається зі стратегічним завданням стати повноправним членом Європейського Союзу.

Прив'язка гривні до євро

Раніше у Національному банку України повідомили, що євро замінить долар як курсоутворювальну валюту. Зазначається, що має статися непомітно для ринку. Рішення пояснили прагненням України вступити до Європейського Союзу та отримати доступ до його ринків.

Член комітету Верховної Ради з економічного розвитку, народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак казав, що такий перехід забере близько 5-10 років.

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