Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 37,45 грн, євро - 40,16 грн.

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" сьогодні, 2 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – 37,75 грн за долар.

Курс готівкового євро у фінустанові сьогодні подешевшав на 10 копійок і становить 40,80 грн за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 37,15 грн, євро - за курсом 39,80 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" незмінний і становить 37,45 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився і складає 40,16 грн.

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Курс валют в Україні

2 жовтня 2023 року гривня зміцнилася до долара та євро. Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України зміцнився на 5 копійок – до 38,15 грн за долар. Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок і складає 40,80 грн за євро.

Аналітик Олексій Козирєв розповів, що буде з валютою. За його прогнозом, як і минулого тижня, наразі немає особливої загрози швидкого зльоту курсу, що дозволяє потенційним покупцям валюти спокійно підбирати найбільш прийнятні для них умови: як для покупки валюти на карти або тримісячні депозити, так і через каси банків або обмінники фінансових компаній.

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