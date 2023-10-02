Курс продажу долара складає 37,50 грн, євро - 40,10 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 2 жовтня, зміцнився на 5 копійок – до 38,15 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні зміцнився на 10 копійок і складає 40,80 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,50 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,10 грн за євро.

Курс валют в Україні

Курс готівкового долара до гривні у "ПриватБанку" 29 вересня подешевшав на 5 копійок – до 37,75 грн за долар, тобто гривня зміцнилася до долара. Курс готівкового євро у фінустанові тоді ж не змінився і становив 40,90 грн за євро.

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що буде з валютою. За його погнозом, курс долара в Україні у жовтні 2023 року різко не зміниться, і будь-яких сильних коливань очікувати не варто.

За словами експерта, курс долара в жовтні коливатиметься в межах коридору: від 38 до 38,5 грн/дол.

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