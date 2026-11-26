Четвірка є значними чистими отримувачами коштів із бюджету Євросоюзу.

Лідери Європейського Союзу у четвер, 26 листопада, мають обговорити наступний семирічний бюджет блоку та питання фінансування України в розмірі 45 мільярдів євро. Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія виступають проти, пише з посиланнями на джерела агенство Reuters.

ЄС прагне залучити для Києва 45 млрд євро спільних запозичень на 2027 рік. Кредит Україні буде погашено лише тоді, коли Росія виплатить репарації. Одна з головних тем для суперечок – питання про те, чи повинні всі країни-члени Євросоюзу зробити внесок для надання Україні позики.

Одностайність – принципова позиція Німеччині і низки інших країн. Натомість Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія не бажають надавати гроші Києву. Ці чотири країни - чисті отримувачі коштів із бюджету ЄС.

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Фінансування України з боку ЄС

Бюджет на 2028–2034 роки передбачає виділення Україні до 100 млрд євро – переважно на потреби оборони та бюджетну підтримку. За словами дипломатів, цієї суми недостатньо для покриття потреб країни.

ЄС також має намір запозичити 45 мільярдів євро для допомоги Києву у 2027 році через позику, забезпечену поточним бюджетом ЄС, термін дії якого спливає наприкінці наступного року. Ці кошти мають бути повернуті після того, як Росія виплатить Києву репарації за війну.

У 2027 році країни, що не входять до ЄС – зокрема Велика Британія, Норвегія, Японія, Швейцарія та Канада – нададуть Україні ще 25 мільярдів євро. Загальна сума в 70 мільярдів євро дозволить покрити дефіцит фінансування, з яким Київ зіткнеться наступного року.

Бюджет ЄС на 2028–2034 роки

Згідно з останньою пропозицією, бюджет ЄС на 2028–2034 роки становитиме 1,582 трлн євро, включаючи 140 млрд євро на погашення боргів, пов’язаних з пандемією.

Хоча бюджет набуде чинності лише у 2028 році, лідери прагнуть укласти угоду до кінця поточного року, оскільки наступного року у Франції, Італії, Польщі, Греції, Естонії, Фінляндії та Словаччині відбудуться вибори, що може ускладнити переговори. Для затвердження семирічного бюджету потрібна одностайна згода всіх 27 держав-членів.

Найбільша стаття витрат сягає близько 740 мільярдів євро - підтримка європейських фермерів, а також допомога найбіднішим регіонам ЄС для скорочення розриву у розвитку порівняно з багатшими регіонами.

Міжнародна допомога Україні – головні новини

Новий кредит Києву у розмірі 45 мільярдів євро має багато спільних рис із позикою на 90 мільярдів євро, про яку лідери домовилися в грудні минулого року. Позика складатиметься з двох компонентів: до 25 млрд євро буде спрямовано на військову допомогу, а до 20 млрд євро – на загальну бюджетну підтримку. Водночас виплати можуть розтягнутися до кінця 2028 року.

Загалом Україна має отримати у 2026 році близько 82 млрд доларів, за підрахунками Нацбанку. В наступному році прогнозні цифри складають 87 млрд доларів, що дозволить підтримувати міжнародні резерви на комфортному рівні.

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