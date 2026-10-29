НБУ: Україна отримає до кінця року понад $80 мільярдів, наступного року – ще більше

Обсяги міжнародної допомоги в останні місяці були гіршими за очікування.

Україна має отримати у 2026 році близько 50 млрд доларів прямої бюджетної підтримки та понад 32 млрд доларів в межах оборонної програми Ukraine Support Loan. Загальна сума надходжень становитиме близько 82 млрд доларів, йдеться в прогнозі Нацбанку.

В наступному році прогнозні цифри складають 52 млрд доларів та 37 млрд доларів відповідно, що дає сукупно 87 млрд доларів. Дана підтримка дозволить забезпечити значні бюджетні потреби та підтримувати міжнародні резерви на рівні понад 62 млрд доларів у 2026–2027 роках, який є комфортним для держави з точки зору НБУ.

Регулятор зазначає, що зовнішня допомога залишається критично важливою для України. Водночас в третьому кварталі вона була нижчою за прогнозовані обсяги, передусім через затримки в реалізації реформ.

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Після ухвалення низки законів Верховною Радою в жовтні, подальше фінансування від ЄС та МВФ було розблоковано.

"Очікується подальше надолуження темпів виконання зобов’язань за програмами підтримки, що знижуватиме невизначеність щодо джерел фінансування бюджету", – йдеться у звіті НБУ.

Рішення Нацбанку – головні новини

НБУ прийняв рішення підвищити облікову ставку на пів відсотка – до 16,5% – з огляду на суттєве посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань. Регулятор підвищив інфляційний прогноз на 2026 рік до 12,5%.

Попереднє підвищення облікової ставки Нацбанком відбулося не далі, як у вересні. За даними регулятора, у серпні споживча інфляція прискорилася, перевищивши траєкторію липневого прогнозу НБУ.

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