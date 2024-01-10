1 лютого лідери ЄС проведуть саміт.

Євросоюз може виділити фінансування для допомоги Україні не пізніше березня 2024 року. Європейські країни також намагаються скоротити дефіцит фінансування.

"Незалежно від остаточних модальностей, ЄС пообіцяв Києву надати фінансування не пізніше березня", - повідомляє Euractiv.

Як зазначається, 1 лютого лідери ЄС проведуть саміт, щоб раз узгодити бюджет та ухвалити пакет допомоги Україні на чотири роки у розмірі 50 млрд євро.

Відео дня

На випадок, якщо Угорщина знову блокуватиме це рішення, офіційні особи ЄС розробили запасний план. Він передбачає виділення до 20 млрд євро, використовуючи структуру боргу, яка обходить стороною заперечення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Крім того, в ЄС є декілька резервних варіантів, щоб забезпечити фінансування допомоги для України у 2024 році.

Фінансова допомога Україні

На останньому саміті ЄС Угорщина ветувала рішення про виділення фінансової допомоги Україні. Тоді в Естонії та Бельгії висловили переконання, що ЄС вдасться надати допомогу Україні у 2024 році.

Politico писав, що Угорщина може зняти вето на пакет допомоги від Євросоюзу Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Вас також можуть зацікавити новини: