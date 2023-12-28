Питання буде обговорюватися на наступному саміті ЄС.

У Німеччині запевняють, що Україна отримає допомогу в розмірі 50 мільярдів євро від Європейського Союзу, незважаючи на позицію Угорщини.

Представник Федерального Міністерства закордонних справ у Берліні заявив Handelsblatt, що ЄС у будь-якому випадку продовжить надавати допомогу Україні. "Для нас, як для уряду Німеччини, очевидно, що допомога Україні залишається найкращим і найбільш стійким рішенням з нашої точки зору", - додав він.

При цьому він не озвучив варіанти, які можуть розглядатися зараз. "ЄС продовжить свою підтримку. Навіть без Угорщини інші 26 країн ЄС зможуть діяти", - зазначив прес-секретар МЗС.

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Угорщина блокує допомогу Україні: деталі

Нагадаємо, що на останньому саміті Євросоюзу Угорщина ветувала рішення про виділення нової фінансової допомоги Україні. Наступний саміт пройде вже в січні.

В Естонії та Бельгії переконані, що ЄС вдасться надати допомогу Україні у 2024 році. В Ірландії запропонували знайти "обхідний шлях", якщо не вдасться досягти угоди з усіма країнами-членами Євросоюзу.

За даними Financial Times, в ЄС вже готують резервний план для виділення нової допомоги Україні на суму до 20 мільярдів євро.

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