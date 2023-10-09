Продати долар можна в середньому за курсом 37,70 грн, євро – 40,00 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банківських обмінниках України сьогодні, 9 жовтня, залишився на рівні попереднього показника – 38,20 грн за долар.

Згідно з оприлюдненими даними банків, щодо євро курс гривні сьогодні послабшав на 10 копійок і складає 40,80 грн за євро. Продати американську валюту сьогодні можна в середньому за курсом 37,70 грн за долар. Продати євро можна за курсом 40,00 грн за євро.

Курс валют в Україні

6 жовтня 2023 року у "ПриватБанку" подешевшала валюта. Курс готівкового долара до гривні подешевшав на 5 копійок – до 37,80 грн за долар. Курс готівкового євро у фінустанові тоді ж подешевшав на10 копійок і становить 40,65 грн за євро.

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Національний банк України на понеділок, 9 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,58 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 4 копійки порівняно з попереднім показником. Офіційний курс гривні до євро на сьогодні встановлений на рівні 38,65 грн/євро, тобто гривня послабшала на 11 копійок порівняно з попереднім показником.

Фахівець економічної експертної платформи Олег Гетман дав пораду, чи скуповувати валюту. Економіст вважає, що після скасування фіксованого курсу долар не "злетить": шаленого зростання вартості валюти побоюватися не варто, не буде і різкої девальвації, адже все контрольовано.

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