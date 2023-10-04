Він зазначив, що наразі золотовалютні резерви Національного банку України безпрецедентно високі.

Україна має всі підстави для стабільного курсу національної валюти, після запровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Про це заявив народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Готівковий валютний ринок мляво відреагував на рішення Нацбанку. Ми повертаємося до довоєнної практики визначення ринкового курсу на валютній біржі. Нацбанк буде втручатися в торги, але не адміністративними, а ринковими механізмами. Тобто Нацбанк буде заходити на ринок і викуповувати валюту, аби тримати курс в межах діапазону. Курс гривні буде стабільним, для цього є всі підстави", - сказав він.

За його словами, наразі золотовалютні резерви Національного банку України безпрецедентно високі.

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"Тому не варто очікувати значних новин з валютного ринку найближчим часом", - наголосив Гетманцев.

Запровадження гнучкого курсу гривні - деталі

3 жовтня 2023 року Нацбанк запровадив гнучкий курс. Офіційний курс при режимі керованої гнучкості буде визначатися операціями на міжбанківському валютному ринку.

НБУ дозволив банкам самостійно встановлювати курс безготівкової валюти. Раніше банки могли купувати і продавати валюту за заявками клієнтів тільки в межах офіційного курсу НБУ +/- 1%.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що ведення гнучкого курсу допомогло уникнути валютної кризи, оскільки політика утримання фіксованого курсу та зниження облікової ставки з часом призвела б до накопичення критичного рівня дисбалансів в економіці.

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