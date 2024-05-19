Пізніше стало відомо, що лідеру країни нічого не загрожує.

Вертоліт з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі здійснив жорстку посадку, повідомило в неділю іранське державне телебачення та додало, що рятувальні бригади вже виїхали на місце події, пише Reuters.

Своєю чергою іранські ЗМІ надали неточні дані щодо інциденту, офіційного підтвердження наразі немає.

За інформацією Tasnim News Agency, гелікоптер з іранським президентом зазнав інциденту на сході Азербайджану. Проте деякі з супроводжуючих Раїсі змогли зв'язатися з центральним штабом, тому, швидше за все, такий випадок обійшовся без жертв.

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"У цій колоні було три вертольоти, два з яких перевозили міністрів і чиновників, і вони благополучно прибули до місця призначення", - додали у повідомленні.

У abc news додали, що разом з президентом подорожували міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян, губернатор провінції Східний Азербайджан та інші офіційні особи. Один з представників місцевої влади використав слово "катастрофа", коли описував подію, проте для іранської газети він заявив, сам ще не дістався до місця події.

"Державне телебачення повідомило, що рятувальники намагалися дістатися до місця катастрофи, але їм завадили погані погодні умови. Повідомлялося про сильний дощ і туман, який супроводжувався сильним вітром. Агентство IRNA назвало місце події "лісом"", - зауважили у матеріалі.

У виданні підкреслили, що Іран використовує різноманітні гелікоптери, проте міжнародні санкції ускладнюють отримання запчастин для них. Також його військовий повітряний флот значною мірою сформовано ще до Ісламської революції 1979 року.

Оновлено 16:35. Агентство Mehr пізніше повідомило, що з президентом Ірану Раїсі все добре, він наразі їде автомобілем у складі кортежу до Тебрізу.

Оновлено 17:02. Водночас у Bild додали, що наразі вертоліт шукає 20 рятувальних команд. Рятувальники прибули на місце приблизно через годину після події та використовували для пошуку, в тому числі, дрони.

Останні інциденти з відомими політиками

Як писав УНІАН, 15 травня на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо здійснили замах, внаслідок чого він отримав серйозні травми. Наразі він перебуває у важкому стані, проте його стан стабілізувався.

"У перші години прогноз був дуже поганий, ви знаєте, що постріли в живіт здебільшого смертельні, але лікарям вдалося перемогти загрозу та стабілізувати стан", - повідомив віце-прем'єр Роберт Калиняк.

Також стало відомо про смерть охоронця самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Ймовірно, його могли отруїти під час візиту в російське місто Санкт-Петербург у січні. Проте Лукашенко ніяк не відреагував на такий інцидент.

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