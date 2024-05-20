Відомо, що президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі.

Після загибелі Ібрагіма Раїсі виконувати обов'язки президента Ірану буде перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер. Відповідно до конституції Ірану впродовж 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори. Про це пише Reuters.

Відомо, що Мохбер народився 1 вересня 1955 року. Як і Раїсі, його вважають близьким до Верховного лідера Алі Хаменеї, який вирішує всі державні справи. Також чоловік став першим віцепрезидентом у 2021 році, коли Раїсі обрали президентом.

Зазначається, що Мохбер у жовтні 2022 року разом з високопоставленими чиновниками та членами Вищої Ради нацбезпеки Ірану відвідував Росію для того, аби завершити угоду щодо відправлення до Москви "шахедів" та ракет класу "земля-земля" для надання підтримки під час вторгнення РФ в Україну.

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Також повідомляється, що Мохбер був очільком інвестиційного фонду "Сетад", який пов'язаний з верховним лідером. У 2010 році Європейський Союз включив Мохбера до списку фізичних та юридичних осіб, на яких наклав санкції за ймовірну причетність до "діяльності, пов'язаної з ядерною зброєю або балістичними ракетами". Через два роки його було виключено зі списку. Вже у 2013 році Міністерство фінансів США додала фонд "Сетад" і 37 підконтрольних йому компаній до переліку суб'єктів, на яких поширюються санкції.

"Сетад, повна назва якого - Сетад Еджраїе Фармане Хазрате Емам, або Штаб з виконання наказу імама, був створений за наказом засновника Ісламської республіки, попередника Хаменеї, аятоли Рухолли Хомейні. Він наказав помічникам продавати і управляти майном, нібито покинутим у хаотичні роки після Ісламської революції 1979 року, і спрямовувати більшу частину виручених коштів на благодійність", - додали у Reuters.

За інформацією Вікіпедії, Мохбер має два докторські ступені, а також докторську наукову роботу (I ступінь магістра) з міжнародних прав. Крім того, він отримав ступінь магістра та доктора наук з менеджменту. Також він служив офіцером у медичному корпусі вартових ісламської революції під час ірано-іракської війни.

Загибель президента Ірану: що відомо

Як писав УНІАН, вертоліт із президентом Ірану Раїсі здійснив жорстку посадку. Така подія трапилася на сході Азербайджану.

"Державне телебачення повідомило, що рятувальники намагалися дістатися до місця катастрофи, але їм завадили погані погодні умови. Повідомлялося про сильний дощ і туман, який супроводжувався сильним вітром. Агентство IRNA назвало місце події "лісом"", - розповіли місцеві журналісти.

Після цього міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді заявив, що президент Раїсі та його супутники на зворотному шляху перебували на борту кількох гелікоптерів.

"Сьогодні у нас була інавгурація (церемонія) дамби Кіз-Каласі за присутності президента Азербайджану. Після цього президент разом із супроводжуючими особами вирушив на зворотному шляху на кількох гелікоптерах, один з яких був змушений здійснити жорстку посадку через несприятливі погодні умови в цьому районі", - розповів він.

Водночас вже за день стало відомо, що президент Раїсі та голова МЗС Ірану все ж загинули.

"Ми бачимо уламки, і ситуація виглядає не дуже добре. З моменту виявлення місця падіння серед пасажирів гелікоптера не було виявлено жодних ознак життя", - повідомив голова Червоного Півмісяця Ірану Пірхоссейн Коліванд державному телебаченню.

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