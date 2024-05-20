Виживших на місці не виявили.

Турецький БПЛА знайшов місце падіння гелікоптера, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі.

Як пише іранське агентство IRNA, пошуково-рятувальні операції тривали всю ніч, попри холод та дощ. До пошуків залучали іранську армію.

Reuters з посиланням на неназваного іранського чиновника повідомило, що гелікоптер вщент вигорів. Ймовірно, всі пасажири, які були на борту загинули.

"Ми бачимо уламки, і ситуація виглядає не дуже добре. З моменту виявлення місця падіння серед пасажирів гелікоптера не було виявлено жодних ознак життя",— сказав голова Червоного Півмісяця Ірану Пірхоссейн Коліванд державному телебаченню.

Іранські ЗМІ зазначили, що вертоліт, схоже, впав на гірську вершину, але офіційних відомостей про причини аварії поки немає.

Згодом агентство Mehr також заявило про гибель пасажирі гелікоптера.

"Пасажири гелікоптера, в тому числі Ебрагім Раїсі, Хосейн Амір-Абдоллахян, губернатор провінції Східний Азербайджан Ірану Малек Рахматі та аятола Мохаммад Алі Але-Хашем, представник Лідера ісламської революції в провінції Східний Азербайджан, разом із кількома іншими людьми загинули в інциденті", - йдеться у повідомленні.

Аварія вертольота Раїсі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 травня гелікоптер із президентом Ірану "здійснив "жорстку посадку", повертаючись з Азербайджану, де він брав участь у церемонії відкриття греблі.

На борту також перебували міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та імам аятолла Алі Хашим із провінції Тебріз.

Причиною аварії вважається негода. Історик Араш Азізі заявив, що Раїсі вже мертвий, але влада не повідомляє про це, побоюючись непередбачених наслідків.

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