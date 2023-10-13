Заморожені російські активи прагнуть використати для допомоги Україні.

В Євросоюзі прагнуть "рішучого прогресу" у питанні щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні, пише Reuters з посиланням на проект спільної заяви лідерів ЄС, що мають зустрітися пізніше цього місяця.

Блок відтермінував розгляд питань щодо використання заморожених російських державних активів для України через юридичні проблеми. Зокрема, через те, що санкції блоку щодо багатства російських приватних осіб були оскаржені в судах.

Згідно з проектом спільної заяви, з якою ознайомилося видання, лідери блоку зустрінуться в Брюсселі 26-27 жовтня. При цьому дипломати з країн ЄС мають провести технічні переговори з цього питання 17 жовтня.

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Використання російських активів для допомоги Україні - останні новини

Упродовж багатьох місяців в Європі не можуть домовитися про те, що робити із замороженими активами РФ. В Європейському центробанку висловлювали побоювання щодо того, що дії проти санкційних активів можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони і ліквідності єдиної валюти.

У вересні розпочалися консультації щодо того, як використати доходи від більш ніж 200 мільярдів євро заморожених активів російського Центробанку.

Розглядали, зокрема, план ЄС щодо оподаткування надприбутків, отриманих від заморожених російських суверенних активів, для фінансування України. Цей план минулого місяця підтримали США та Великобританія.

Цього тижня в ЄС заявили, що переговори щодо податку на надприбуток не досягли прогресу. Стверджували, що причиною частково є заперечення з боку Бельгії.

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