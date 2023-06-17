Європейський центробанк стурбований, що це може підірвати довіру до євро як світової валюти.

Європейський Центральний банк (ЄЦБ) застеріг керівництво ЄС від конфіскації заморожених російських активів, стверджуючи, що це може підірвати довіру до євро як світової валюти і завдати шкоди фінансовій стабільності.

Як пише Financial Times із посиланням на джерела, ЄЦБ у приватному порядку повідомив Європейській комісії, що плани перенаправлення прибутку від заморожених активів російського центрального банку на допомогу Україні нібито послужать поганим сигналом для світових ринків.

На думку ЄЦБ, використання процентних надходжень від заморожених російських активів може спонукати інші центральні банки, що володіють великими грошовими резервами, "повернутися спиною" до Євро, особливо якщо ЄС буде діяти в односторонньому порядку без участі інших країн G7.

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"Наслідки можуть бути суттєвими: це може призвести до диверсифікації резервів від активів, деномінованих у Євро, збільшити вартість фінансування для європейських держав і призвести до диверсифікації торгівлі", - вважають у ЄЦБ.

Чиновники ЄС розглядають питання про те, чи можна перенаправити в Україну прибуток, отриманий від реінвестування активів РФ. Одна з ідей, яку розглядають чиновники Єврокомісії, вимагає, щоб зберігачі російських активів в ЄС вносили вклад із отриманого прибутку, який вони акумулюють у себе і реінвестують, оскільки не можуть віддати власнику, тобто Росії, через санкції. Ці кошти можна було б використати для підтримки України.

Однак ця ідея викликала нервозність серед держав-членів, а також у ЄЦБ, який просуває Євро як глобальну валюту та не хоче підривати довіру до фінансових структур ЄС, відзначає FT.

"Немає ніяких розбіжностей в тому, що це правильно з моральної точки зору, але дуже складно зрозуміти, як це зробити. Не можна обходити закон. А якщо ви знайдете щось юридично обґрунтоване, якими будуть наслідки для статусу Євро як світової валюти?", - сказав один із дипломатів ЄС.

Комісія, додав дипломат, прагне зробити щось в області використання заморожених російських активів, і пропозиції очікуються вже цього місяця.

Конфіскація російських активів в ЄС - що відомо

Нагадаємо, в ЄС вивчають способи використання частини доходів від заморожених російських активів, які застрягли у фінансовій системі Європи. Україна зіткнулася з необхідністю відновлення інфраструктури вартістю в сотні мільярдів євро через вторгнення Росії.

Брюссель розглядав низку варіантів, у тому числі активне управління російськими активами для отримання доходу для України або, в якості альтернативи, отримання частини процентних платежів, пов'язаних із ними, в прагненні залучити фінансування. Всі розглянуті варіанти пов'язані з правовими і фінансовими ризиками, і по ним не прийнято ніяких рішень.

Нещодавно в Бельгії заявили, що планують направити всі отримані відсотки із заморожених російських активів на відновлення України. Бельгія розраховує заробити не менше 625 млн євро на відсотках в цьому році при звичайному податковому режимі.

Дискусії проходять на тлі більш широких дебатів про шляхи залучення фінансування для відновлення України і про те, як забезпечити внесок Росії. Цього тижня в Сенат США був внесений двопартійний законопроект, який уповноважує президента Джо Байдена конфіскувати російські суверенні активи і передати їх Києву для довгострокового відновлення України.

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