Розбіжності проявилися на зустрічі міністрів фінансів єврозони, на якій були присутні Лагард і віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Європейський союз сперечається з Європейським Центральним банком щодо планів використання прибутку від понад 200 мільярдів євро (217 мільярдів доларів) у заморожених активах російського центрального банку для допомоги у відновленні України.

Як повідомляє Bloomberg, офіційні особи у виконавчій владі ЄС заперечили президенту ЄЦБ Крістін Лагард у зв'язку з попередженням банку про те, що дії проти санкційних активів можуть загрожувати фінансовій стабільності єврозони та ліквідності єдиної валюти.

Як йдеться матеріалі, Єврокомісія виступила проти аргументів ЄЦБ, заявивши, що будь-який ризик мав місце і був оцінений, коли активи були спочатку заблоковані в лютому 2022 року після вторгнення Росії в Україну, і що досі жодне з цих побоювань не матеріалізувалося. За словами одного з джерел, опція непередбаченого прибутку не впливає ні на самі активи, ні на претензії ЦБ РФ, ні на роль ЄС у зберіганні цінних паперів.

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Ці розбіжності проявилися на зустрічі міністрів фінансів єврозони, на якій були присутні Лагард і віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Глава ЄЦБ заявила на зустрічі, що податок на непередбачені витрати може підірвати євро і привести до переосмислення власників резервів. Вона зазначила, що на карту поставлена сума, що набагато перевищує кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні.

Як йдеться в матеріалі, деякі держави-члени підтримали застереження Лагард, в той час як інші відзначили, що це питання того, як просуватися вперед.

Заморожені активи можуть принести близько 3 мільярдів євро несподіваного прибутку, хоча за деякими оцінками ця цифра може бути ще вище.

Війна в Україні та заморожені активи РФ

Лідери Європейського Союзу підтримують введення податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів російського Центрального банку сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України.

5 липня 2023 року єврокомісар пояснив складності передачі Україні заморожених російських активів. Єврочиновники намагаються зрозуміти, чи можливо взагалі забрати весь прибуток від цих активів законним шляхом до союзного бюджету для подальшої передачі коштів в Україну.

Зараз заблоковані 207 мільярдів євро активів резервів Центрального Банку Росії та інших установ в Брюсселі, Люксембурзі, деяких інвестиційних банках Німеччини або Франції.

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