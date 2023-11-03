Потребу у зовнішній підтримці пропонують скоротити майже на $2 мільярди.

Кабінет міністрів схвалив проект закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до другого читання.

Як повідомила пресслужба Міністерства фінансів, в оновленому документів потреба у зовнішній фінансовій підтримці складає близько 41 млрд доларів, тоді як в першому варіанті - 42,9 мільярди.

Досягти цього вдалося завдяки збільшенню планових доходів в результаті перегляду макропоказників та врахуванню інших додаткових надходжень, зазначили в Мінфіні. Зокрема, передбачено більш швидке відновлення реального валового внутрішнього продукту у 2023 році – якщо у попередньому прогнозі воно складало 2,8%, то тепер його збільшили до 5%.

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Крім того, курс гривні на кінець періоду до другого читання складає 38,6 грн/дол. порівняно з 40,2 грн/дол. на перше читання.

"Також у прогнозі на 2024 рік було скориговано у бік зменшення показник споживчої інфляції – з 10,8% до 9,7% (грудень до грудня минулого року). Також скориговано припущення щодо курсу гривні 40,7 грн за дол. США (середній курс за рік) до другого читання порівняно з 41,4 грн за дол. США у попередньому прогнозі", - додали в Мінфіні.

Дохідна частина проекту Держбюджету-2024 збільшена порівняно з першим читанням на 22,2 млрд грн – до 1,77 трлн грн.

Видатки та надання кредитів збільшено у законопроекті до другого читання у порівнянні з першим читанням на 95,2 млн грн – до 3,36 трлн грн.

"До другого читання граничний обсяг дефіциту був зменшений на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн), що узгоджено із Міжнародним валютним фондом", - наголосили в Мінфіні.

Держбюджет-2024

Верховна Рада затвердила проект держбюджету на 2024 рік в першому читанні 19 жовтня, після чого направила документ на доопрацювання в уряд.

В уряді наголосили, що ключовим моментом проекту Держбюджету-2024 є фінансування сектору безпеки та оборони – на нього планують направити 1,685 трильйони гривень, що більше половини видаткової частини.

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